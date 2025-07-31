Dövizler / XEL
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
XEL: Xcel Energy Inc
72.11 USD 0.06 (0.08%)
Sektör: Kamu hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
XEL fiyatı bugün -0.08% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 71.88 ve Yüksek fiyatı olarak 72.80 aralığında işlem gördü.
Xcel Energy Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XEL haberleri
- How Is CEG leveraging Natural Gas to Support Growth & Grid Stability?
- New Jersey Resources Boosts Shareholder Value, Hikes Dividend by 5.6%
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Xcel Energy Rides on Strategic Investments & Customer Growth
- Top 10 High-Yield Dividend Stocks For September 2025
- DNP: When You Desire A Safe And Steady Income Stream (NYSE:DNP)
- How Is PPL Using Digital Transformation to Improve Efficiency?
- UTES: Active Utilities ETF Focused On Total Return (NYSEARCA:UTES)
- Texas AG launches investigation into Xcel Energy, other utilities connected to wildfires
- Albemarle operating chief Netha Johnson to leave company
- Alliant Energy Q2 Earnings Surpass Estimates, Revenues Miss
- How Should Investors Approach PPL Stock After Q2 Earnings Miss?
- NiSource Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates, Rise Y/Y
- Why Investors Need to Take Advantage of These 2 Utilities Stocks Now
- Xcel Energy announces $4 billion equity distribution agreement for common stock
- Top 10 High-Yield Dividend Stocks For August 2025
- Xcel Energy: Buy This Dividend Aristocrat In The Making Now (NASDAQ:XEL)
- Earnings call transcript: Xcel Energy’s Q2 2025 earnings beat forecasts, stock rises
- Xcel Energy Beats Q2 Earnings Estimates, Sales Miss, Adds Customers
- Xcel Energy stock hits 52-week high at 73.57 USD
- Xcel (XEL) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Xcel Energy (XEL) Surpasses Q2 Earnings Estimates
- Xcel Energy Q2 2025 slides: EPS jumps 39%, reaffirms full-year guidance
- Morning Bid: Megacaps boom, dollar surge cools
Günlük aralık
71.88 72.80
Yıllık aralık
62.12 74.38
- Önceki kapanış
- 72.17
- Açılış
- 72.32
- Satış
- 72.11
- Alış
- 72.41
- Düşük
- 71.88
- Yüksek
- 72.80
- Hacim
- 8.924 K
- Günlük değişim
- -0.08%
- Aylık değişim
- 0.10%
- 6 aylık değişim
- 2.28%
- Yıllık değişim
- 10.51%
21 Eylül, Pazar