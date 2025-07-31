Moedas / XEL
XEL: Xcel Energy Inc
72.05 USD 0.06 (0.08%)
Setor: Serviços públicos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do XEL para hoje mudou para -0.08%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 71.95 e o mais alto foi 72.89.
Veja a dinâmica do par de moedas Xcel Energy Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
XEL Notícias
Faixa diária
71.95 72.89
Faixa anual
62.12 74.38
- Fechamento anterior
- 72.11
- Open
- 72.44
- Bid
- 72.05
- Ask
- 72.35
- Low
- 71.95
- High
- 72.89
- Volume
- 6.372 K
- Mudança diária
- -0.08%
- Mudança mensal
- 0.01%
- Mudança de 6 meses
- 2.20%
- Mudança anual
- 10.42%
