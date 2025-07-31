Devises / XEL
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
XEL: Xcel Energy Inc
72.11 USD 0.06 (0.08%)
Secteur: Utilitaires Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de XEL a changé de -0.08% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 71.88 et à un maximum de 72.80.
Suivez la dynamique Xcel Energy Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XEL Nouvelles
- How Is CEG leveraging Natural Gas to Support Growth & Grid Stability?
- New Jersey Resources Boosts Shareholder Value, Hikes Dividend by 5.6%
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Xcel Energy Rides on Strategic Investments & Customer Growth
- Top 10 High-Yield Dividend Stocks For September 2025
- DNP: When You Desire A Safe And Steady Income Stream (NYSE:DNP)
- How Is PPL Using Digital Transformation to Improve Efficiency?
- UTES: Active Utilities ETF Focused On Total Return (NYSEARCA:UTES)
- Texas AG launches investigation into Xcel Energy, other utilities connected to wildfires
- Albemarle operating chief Netha Johnson to leave company
- Alliant Energy Q2 Earnings Surpass Estimates, Revenues Miss
- How Should Investors Approach PPL Stock After Q2 Earnings Miss?
- NiSource Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates, Rise Y/Y
- Why Investors Need to Take Advantage of These 2 Utilities Stocks Now
- Xcel Energy announces $4 billion equity distribution agreement for common stock
- Top 10 High-Yield Dividend Stocks For August 2025
- Xcel Energy: Buy This Dividend Aristocrat In The Making Now (NASDAQ:XEL)
- Earnings call transcript: Xcel Energy’s Q2 2025 earnings beat forecasts, stock rises
- Xcel Energy Beats Q2 Earnings Estimates, Sales Miss, Adds Customers
- Xcel Energy stock hits 52-week high at 73.57 USD
- Xcel (XEL) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Xcel Energy (XEL) Surpasses Q2 Earnings Estimates
- Xcel Energy Q2 2025 slides: EPS jumps 39%, reaffirms full-year guidance
- Morning Bid: Megacaps boom, dollar surge cools
Range quotidien
71.88 72.80
Range Annuel
62.12 74.38
- Clôture Précédente
- 72.17
- Ouverture
- 72.32
- Bid
- 72.11
- Ask
- 72.41
- Plus Bas
- 71.88
- Plus Haut
- 72.80
- Volume
- 8.924 K
- Changement quotidien
- -0.08%
- Changement Mensuel
- 0.10%
- Changement à 6 Mois
- 2.28%
- Changement Annuel
- 10.51%
20 septembre, samedi