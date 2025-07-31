KurseKategorien
XEL: Xcel Energy Inc

72.17 USD 0.12 (0.17%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von XEL hat sich für heute um 0.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 71.35 bis zu einem Hoch von 72.64 gehandelt.

Verfolgen Sie die Xcel Energy Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
71.35 72.64
Jahresspanne
62.12 74.38
Vorheriger Schlusskurs
72.05
Eröffnung
71.73
Bid
72.17
Ask
72.47
Tief
71.35
Hoch
72.64
Volumen
5.335 K
Tagesänderung
0.17%
Monatsänderung
0.18%
6-Monatsänderung
2.37%
Jahresänderung
10.61%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
