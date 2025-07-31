Währungen / XEL
XEL: Xcel Energy Inc
72.17 USD 0.12 (0.17%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von XEL hat sich für heute um 0.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 71.35 bis zu einem Hoch von 72.64 gehandelt.
Verfolgen Sie die Xcel Energy Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
71.35 72.64
Jahresspanne
62.12 74.38
- Vorheriger Schlusskurs
- 72.05
- Eröffnung
- 71.73
- Bid
- 72.17
- Ask
- 72.47
- Tief
- 71.35
- Hoch
- 72.64
- Volumen
- 5.335 K
- Tagesänderung
- 0.17%
- Monatsänderung
- 0.18%
- 6-Monatsänderung
- 2.37%
- Jahresänderung
- 10.61%
