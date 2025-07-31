货币 / XEL
XEL: Xcel Energy Inc
72.11 USD 0.94 (1.29%)
版块: 公用事业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日XEL汇率已更改-1.29%。当日，交易品种以低点72.05和高点73.04进行交易。
关注Xcel Energy Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XEL新闻
- New Jersey Resources Boosts Shareholder Value, Hikes Dividend by 5.6%
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Xcel Energy Rides on Strategic Investments & Customer Growth
- Top 10 High-Yield Dividend Stocks For September 2025
- DNP: When You Desire A Safe And Steady Income Stream (NYSE:DNP)
- How Is PPL Using Digital Transformation to Improve Efficiency?
- UTES: Active Utilities ETF Focused On Total Return (NYSEARCA:UTES)
- Texas AG launches investigation into Xcel Energy, other utilities connected to wildfires
- Albemarle operating chief Netha Johnson to leave company
- Alliant Energy Q2 Earnings Surpass Estimates, Revenues Miss
- How Should Investors Approach PPL Stock After Q2 Earnings Miss?
- NiSource Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates, Rise Y/Y
- Why Investors Need to Take Advantage of These 2 Utilities Stocks Now
- Xcel Energy announces $4 billion equity distribution agreement for common stock
- Top 10 High-Yield Dividend Stocks For August 2025
- Xcel Energy: Buy This Dividend Aristocrat In The Making Now (NASDAQ:XEL)
- Earnings call transcript: Xcel Energy’s Q2 2025 earnings beat forecasts, stock rises
- Xcel Energy Beats Q2 Earnings Estimates, Sales Miss, Adds Customers
- Xcel Energy stock hits 52-week high at 73.57 USD
- Xcel (XEL) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Xcel Energy (XEL) Surpasses Q2 Earnings Estimates
- Xcel Energy Q2 2025 slides: EPS jumps 39%, reaffirms full-year guidance
- Morning Bid: Megacaps boom, dollar surge cools
- Xcel Energy earnings beat by $0.09, revenue topped estimates
日范围
72.05 73.04
年范围
62.12 74.38
- 前一天收盘价
- 73.05
- 开盘价
- 72.80
- 卖价
- 72.11
- 买价
- 72.41
- 最低价
- 72.05
- 最高价
- 73.04
- 交易量
- 5.934 K
- 日变化
- -1.29%
- 月变化
- 0.10%
- 6个月变化
- 2.28%
- 年变化
- 10.51%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值