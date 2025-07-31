Валюты / XEL
XEL: Xcel Energy Inc
72.11 USD 0.94 (1.29%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс XEL за сегодня изменился на -1.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 72.05, а максимальная — 73.04.
Следите за динамикой Xcel Energy Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
72.05 73.04
Годовой диапазон
62.12 74.38
- Предыдущее закрытие
- 73.05
- Open
- 72.80
- Bid
- 72.11
- Ask
- 72.41
- Low
- 72.05
- High
- 73.04
- Объем
- 5.934 K
- Дневное изменение
- -1.29%
- Месячное изменение
- 0.10%
- 6-месячное изменение
- 2.28%
- Годовое изменение
- 10.51%
