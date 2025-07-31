통화 / XEL
XEL: Xcel Energy Inc
72.11 USD 0.06 (0.08%)
부문: 유틸리티 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
XEL 환율이 오늘 -0.08%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 71.88이고 고가는 72.80이었습니다.
Xcel Energy Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
XEL News
일일 변동 비율
71.88 72.80
년간 변동
62.12 74.38
- 이전 종가
- 72.17
- 시가
- 72.32
- Bid
- 72.11
- Ask
- 72.41
- 저가
- 71.88
- 고가
- 72.80
- 볼륨
- 8.923 K
- 일일 변동
- -0.08%
- 월 변동
- 0.10%
- 6개월 변동
- 2.28%
- 년간 변동율
- 10.51%
