FiyatlarBölümler
Dövizler / WWR
Geri dön - Hisse senetleri

WWR: Westwater Resources Inc

0.77 USD 0.01 (1.32%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

WWR fiyatı bugün 1.32% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.75 ve Yüksek fiyatı olarak 0.78 aralığında işlem gördü.

Westwater Resources Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

WWR haberleri

Günlük aralık
0.75 0.78
Yıllık aralık
0.45 1.32
Önceki kapanış
0.76
Açılış
0.76
Satış
0.77
Alış
1.07
Düşük
0.75
Yüksek
0.78
Hacim
624
Günlük değişim
1.32%
Aylık değişim
-2.53%
6 aylık değişim
37.50%
Yıllık değişim
48.08%
21 Eylül, Pazar