Divisas / WWR
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
WWR: Westwater Resources Inc
0.76 USD 0.08 (11.76%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de WWR de hoy ha cambiado un 11.76%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.70, mientras que el máximo ha alcanzado 0.79.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Westwater Resources Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WWR News
- Graphite Miners News For The Month Of August 2025
- Earnings call transcript: Westwater Resources Q2 2025 sees stock rise despite EPS miss
- US imposes steep anti-dumping duties on Chinese graphite anodes
- Graphite Miners News For The Month Of June 2025
- Westwater Resources price target lowered to $2.00 at H.C. Wainwright
- Westwater Resources Supports U.S. Department of Commerce Decision on Chinese Graphite Anode Material
- Graphite Miners News For The Month Of May 2025
- Westwater Resources secures patent for graphite purification
- Westwater Resources Announces Investor Conference Call on May 27, 2025
- Westwater Resources Announces First Quarter Business Updates and Date of Investor Call
- Graphite Miners News For The Month Of March 2025
Rango diario
0.70 0.79
Rango anual
0.45 1.32
- Cierres anteriores
- 0.68
- Open
- 0.71
- Bid
- 0.76
- Ask
- 1.06
- Low
- 0.70
- High
- 0.79
- Volumen
- 2.098 K
- Cambio diario
- 11.76%
- Cambio mensual
- -3.80%
- Cambio a 6 meses
- 35.71%
- Cambio anual
- 46.15%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B