WWR: Westwater Resources Inc
0.77 USD 0.01 (1.32%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WWR hat sich für heute um 1.32% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.75 bis zu einem Hoch von 0.77 gehandelt.
Verfolgen Sie die Westwater Resources Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
WWR News
Tagesspanne
0.75 0.77
Jahresspanne
0.45 1.32
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.76
- Eröffnung
- 0.76
- Bid
- 0.77
- Ask
- 1.07
- Tief
- 0.75
- Hoch
- 0.77
- Volumen
- 351
- Tagesänderung
- 1.32%
- Monatsänderung
- -2.53%
- 6-Monatsänderung
- 37.50%
- Jahresänderung
- 48.08%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K