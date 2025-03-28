货币 / WWR
WWR: Westwater Resources Inc
0.76 USD 0.08 (11.76%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日WWR汇率已更改11.76%。当日，交易品种以低点0.70和高点0.79进行交易。
关注Westwater Resources Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WWR新闻
- Graphite Miners News For The Month Of August 2025
- Earnings call transcript: Westwater Resources Q2 2025 sees stock rise despite EPS miss
- US imposes steep anti-dumping duties on Chinese graphite anodes
- Graphite Miners News For The Month Of June 2025
- Westwater Resources price target lowered to $2.00 at H.C. Wainwright
- Westwater Resources Supports U.S. Department of Commerce Decision on Chinese Graphite Anode Material
- Graphite Miners News For The Month Of May 2025
- Westwater Resources secures patent for graphite purification
- Westwater Resources Announces Investor Conference Call on May 27, 2025
- Westwater Resources Announces First Quarter Business Updates and Date of Investor Call
- Graphite Miners News For The Month Of March 2025
日范围
0.70 0.79
年范围
0.45 1.32
- 前一天收盘价
- 0.68
- 开盘价
- 0.71
- 卖价
- 0.76
- 买价
- 1.06
- 最低价
- 0.70
- 最高价
- 0.79
- 交易量
- 2.098 K
- 日变化
- 11.76%
- 月变化
- -3.80%
- 6个月变化
- 35.71%
- 年变化
- 46.15%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值