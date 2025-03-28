Валюты / WWR
WWR: Westwater Resources Inc
0.68 USD 0.01 (1.49%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WWR за сегодня изменился на 1.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.67, а максимальная — 0.70.
Следите за динамикой Westwater Resources Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости WWR
- Graphite Miners News For The Month Of August 2025
- Earnings call transcript: Westwater Resources Q2 2025 sees stock rise despite EPS miss
- US imposes steep anti-dumping duties on Chinese graphite anodes
- Graphite Miners News For The Month Of June 2025
- Westwater Resources price target lowered to $2.00 at H.C. Wainwright
- Westwater Resources Supports U.S. Department of Commerce Decision on Chinese Graphite Anode Material
- Graphite Miners News For The Month Of May 2025
- Westwater Resources secures patent for graphite purification
- Westwater Resources Announces Investor Conference Call on May 27, 2025
- Westwater Resources Announces First Quarter Business Updates and Date of Investor Call
- Graphite Miners News For The Month Of March 2025
Дневной диапазон
0.67 0.70
Годовой диапазон
0.45 1.32
- Предыдущее закрытие
- 0.67
- Open
- 0.69
- Bid
- 0.68
- Ask
- 0.98
- Low
- 0.67
- High
- 0.70
- Объем
- 831
- Дневное изменение
- 1.49%
- Месячное изменение
- -13.92%
- 6-месячное изменение
- 21.43%
- Годовое изменение
- 30.77%
