通貨 / WWR
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
WWR: Westwater Resources Inc
0.76 USD 0.00 (0.00%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
WWRの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり0.73の安値と0.78の高値で取引されました。
Westwater Resources Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WWR News
- Graphite Miners News For The Month Of August 2025
- Earnings call transcript: Westwater Resources Q2 2025 sees stock rise despite EPS miss
- US imposes steep anti-dumping duties on Chinese graphite anodes
- Graphite Miners News For The Month Of June 2025
- Westwater Resources price target lowered to $2.00 at H.C. Wainwright
- Westwater Resources Supports U.S. Department of Commerce Decision on Chinese Graphite Anode Material
- Graphite Miners News For The Month Of May 2025
- Westwater Resources secures patent for graphite purification
- Westwater Resources Announces Investor Conference Call on May 27, 2025
- Westwater Resources Announces First Quarter Business Updates and Date of Investor Call
- Graphite Miners News For The Month Of March 2025
1日のレンジ
0.73 0.78
1年のレンジ
0.45 1.32
- 以前の終値
- 0.76
- 始値
- 0.77
- 買値
- 0.76
- 買値
- 1.06
- 安値
- 0.73
- 高値
- 0.78
- 出来高
- 861
- 1日の変化
- 0.00%
- 1ヶ月の変化
- -3.80%
- 6ヶ月の変化
- 35.71%
- 1年の変化
- 46.15%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K