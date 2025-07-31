FiyatlarBölümler
WWD: Woodward Inc

238.11 USD 1.86 (0.78%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

WWD fiyatı bugün -0.78% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 235.60 ve Yüksek fiyatı olarak 240.59 aralığında işlem gördü.

Woodward Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
235.60 240.59
Yıllık aralık
146.82 267.44
Önceki kapanış
239.97
Açılış
240.59
Satış
238.11
Alış
238.41
Düşük
235.60
Yüksek
240.59
Hacim
940
Günlük değişim
-0.78%
Aylık değişim
-2.34%
6 aylık değişim
29.39%
Yıllık değişim
41.23%
21 Eylül, Pazar