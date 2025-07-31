Dövizler / WWD
WWD: Woodward Inc
238.11 USD 1.86 (0.78%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
WWD fiyatı bugün -0.78% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 235.60 ve Yüksek fiyatı olarak 240.59 aralığında işlem gördü.
Woodward Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
WWD haberleri
- Bergdorf Goodman Stake on the Block as Saks Global Explores Strategic Options: Sources
- Why This 1 Growth Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- Woodward hisse başına 0,28 dolar çeyrek temettü açıkladı
- Woodward declares quarterly dividend of $0.28 per share
- Ssense to Restructure, Obtains $40 Million in Financing to Continue Operating
- Are Aerospace Stocks Lagging RollsRoyce (RYCEY) This Year?
- Klarna’s IPO Brings Buy Now, Pay Later Revolution to Wall Street
- Here's Why You Must Add HEICO Stock to Your Portfolio Right Now
- Tracking Stanley Druckenmiller's Duquesne Family Office Portfolio – Q2 2025 Update
- Potentially 12%-15% Consistent Income: Monthly Options Series (September 2025)
- Why Is Woodward (WWD) Down 3.8% Since Last Earnings Report?
- Woodward: Why I Remain Extremely Bullish (NASDAQ:WWD)
- Has GE Aerospace (GE) Outpaced Other Aerospace Stocks This Year?
- Zacks.com featured highlights AGCO, Vertiv Holdings, TE Connectivity, Cardinal Health and Woodward
- 5 Dividend Growth Stocks to Boost Your Portfolio
- Woodward announces key leadership changes in aerospace segment
- Reasons to Include Curtiss-Wright Stock in Your Portfolio Right Now
- Meta, Microsoft, Google And AppLovin Lead This Breakout Watch
- Here's Why Woodward (WWD) is a Great Momentum Stock to Buy
- Axon Tops Q2 Earnings & Revenue Estimates, Raises 2025 Guidance
- Insider Activity Recap: Top Buys and Sells from Monday, August 4, 2025
- Woodward director Paterson sells $2.48m in shares
- Canada Goose Sees 22.5% Summer Sales Gain
- How to Boost Your Portfolio with Top Aerospace Stocks Set to Beat Earnings
Günlük aralık
235.60 240.59
Yıllık aralık
146.82 267.44
- Önceki kapanış
- 239.97
- Açılış
- 240.59
- Satış
- 238.11
- Alış
- 238.41
- Düşük
- 235.60
- Yüksek
- 240.59
- Hacim
- 940
- Günlük değişim
- -0.78%
- Aylık değişim
- -2.34%
- 6 aylık değişim
- 29.39%
- Yıllık değişim
- 41.23%
21 Eylül, Pazar