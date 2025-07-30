KurseKategorien
WWD: Woodward Inc

239.97 USD 2.48 (1.04%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von WWD hat sich für heute um 1.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 237.68 bis zu einem Hoch von 240.98 gehandelt.

Verfolgen Sie die Woodward Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
237.68 240.98
Jahresspanne
146.82 267.44
Vorheriger Schlusskurs
237.49
Eröffnung
237.68
Bid
239.97
Ask
240.27
Tief
237.68
Hoch
240.98
Volumen
835
Tagesänderung
1.04%
Monatsänderung
-1.57%
6-Monatsänderung
30.40%
Jahresänderung
42.33%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K