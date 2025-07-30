Währungen / WWD
WWD: Woodward Inc
239.97 USD 2.48 (1.04%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WWD hat sich für heute um 1.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 237.68 bis zu einem Hoch von 240.98 gehandelt.
Verfolgen Sie die Woodward Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
WWD News
- Why This 1 Growth Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- Woodward kündigt Quartalsdividende an und setzt 53-jährige Ausschüttungstradition fort
- Woodward declares quarterly dividend of $0.28 per share
- Ssense to Restructure, Obtains $40 Million in Financing to Continue Operating
- Are Aerospace Stocks Lagging RollsRoyce (RYCEY) This Year?
- Klarna’s IPO Brings Buy Now, Pay Later Revolution to Wall Street
- Here's Why You Must Add HEICO Stock to Your Portfolio Right Now
- Tracking Stanley Druckenmiller's Duquesne Family Office Portfolio – Q2 2025 Update
- Potentially 12%-15% Consistent Income: Monthly Options Series (September 2025)
- Why Is Woodward (WWD) Down 3.8% Since Last Earnings Report?
- Woodward: Why I Remain Extremely Bullish (NASDAQ:WWD)
- Has GE Aerospace (GE) Outpaced Other Aerospace Stocks This Year?
- Zacks.com featured highlights AGCO, Vertiv Holdings, TE Connectivity, Cardinal Health and Woodward
- 5 Dividend Growth Stocks to Boost Your Portfolio
- Woodward announces key leadership changes in aerospace segment
- Reasons to Include Curtiss-Wright Stock in Your Portfolio Right Now
- Meta, Microsoft, Google And AppLovin Lead This Breakout Watch
- Here's Why Woodward (WWD) is a Great Momentum Stock to Buy
- Axon Tops Q2 Earnings & Revenue Estimates, Raises 2025 Guidance
- Insider Activity Recap: Top Buys and Sells from Monday, August 4, 2025
- Woodward director Paterson sells $2.48m in shares
- Canada Goose Sees 22.5% Summer Sales Gain
- How to Boost Your Portfolio with Top Aerospace Stocks Set to Beat Earnings
- Earn A Potential 12%-14% Consistent Income: Monthly Options Series (August 2025)
Tagesspanne
237.68 240.98
Jahresspanne
146.82 267.44
- Vorheriger Schlusskurs
- 237.49
- Eröffnung
- 237.68
- Bid
- 239.97
- Ask
- 240.27
- Tief
- 237.68
- Hoch
- 240.98
- Volumen
- 835
- Tagesänderung
- 1.04%
- Monatsänderung
- -1.57%
- 6-Monatsänderung
- 30.40%
- Jahresänderung
- 42.33%
