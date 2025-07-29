Валюты / WWD
WWD: Woodward Inc
240.44 USD 0.56 (0.23%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WWD за сегодня изменился на 0.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 239.31, а максимальная — 242.63.
Следите за динамикой Woodward Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости WWD
Дневной диапазон
239.31 242.63
Годовой диапазон
146.82 267.44
- Предыдущее закрытие
- 239.88
- Open
- 241.55
- Bid
- 240.44
- Ask
- 240.74
- Low
- 239.31
- High
- 242.63
- Объем
- 1.234 K
- Дневное изменение
- 0.23%
- Месячное изменение
- -1.38%
- 6-месячное изменение
- 30.65%
- Годовое изменение
- 42.61%
