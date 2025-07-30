Divisas / WWD
WWD: Woodward Inc
237.49 USD 2.95 (1.23%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de WWD de hoy ha cambiado un -1.23%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 236.39, mientras que el máximo ha alcanzado 241.82.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Woodward Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
WWD News
- Woodward declara dividendo trimestral de 0,28 dólares por acción
Woodward declara dividendo trimestral de $0.28 por acción
- Woodward declares quarterly dividend of $0.28 per share
- Why Is Woodward (WWD) Down 3.8% Since Last Earnings Report?
- Woodward: Why I Remain Extremely Bullish (NASDAQ:WWD)
- Woodward announces key leadership changes in aerospace segment
Rango diario
236.39 241.82
Rango anual
146.82 267.44
- Cierres anteriores
- 240.44
- Open
- 240.61
- Bid
- 237.49
- Ask
- 237.79
- Low
- 236.39
- High
- 241.82
- Volumen
- 954
- Cambio diario
- -1.23%
- Cambio mensual
- -2.59%
- Cambio a 6 meses
- 29.05%
- Cambio anual
- 40.86%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B