WWD: Woodward Inc

237.49 USD 2.95 (1.23%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de WWD de hoy ha cambiado un -1.23%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 236.39, mientras que el máximo ha alcanzado 241.82.

Rango diario
236.39 241.82
Rango anual
146.82 267.44
Cierres anteriores
240.44
Open
240.61
Bid
237.49
Ask
237.79
Low
236.39
High
241.82
Volumen
954
Cambio diario
-1.23%
Cambio mensual
-2.59%
Cambio a 6 meses
29.05%
Cambio anual
40.86%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B