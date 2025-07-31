Devises / WWD
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
WWD: Woodward Inc
238.11 USD 1.86 (0.78%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de WWD a changé de -0.78% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 235.60 et à un maximum de 240.59.
Suivez la dynamique Woodward Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WWD Nouvelles
- Bergdorf Goodman Stake on the Block as Saks Global Explores Strategic Options: Sources
- Why This 1 Growth Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- Woodward déclare un dividende trimestriel de 0,28$ par action
- Woodward declares quarterly dividend of $0.28 per share
- Ssense to Restructure, Obtains $40 Million in Financing to Continue Operating
- Are Aerospace Stocks Lagging RollsRoyce (RYCEY) This Year?
- Klarna’s IPO Brings Buy Now, Pay Later Revolution to Wall Street
- Here's Why You Must Add HEICO Stock to Your Portfolio Right Now
- Tracking Stanley Druckenmiller's Duquesne Family Office Portfolio – Q2 2025 Update
- Potentially 12%-15% Consistent Income: Monthly Options Series (September 2025)
- Why Is Woodward (WWD) Down 3.8% Since Last Earnings Report?
- Woodward: Why I Remain Extremely Bullish (NASDAQ:WWD)
- Has GE Aerospace (GE) Outpaced Other Aerospace Stocks This Year?
- Zacks.com featured highlights AGCO, Vertiv Holdings, TE Connectivity, Cardinal Health and Woodward
- 5 Dividend Growth Stocks to Boost Your Portfolio
- Woodward announces key leadership changes in aerospace segment
- Reasons to Include Curtiss-Wright Stock in Your Portfolio Right Now
- Meta, Microsoft, Google And AppLovin Lead This Breakout Watch
- Here's Why Woodward (WWD) is a Great Momentum Stock to Buy
- Axon Tops Q2 Earnings & Revenue Estimates, Raises 2025 Guidance
- Insider Activity Recap: Top Buys and Sells from Monday, August 4, 2025
- Woodward director Paterson sells $2.48m in shares
- Canada Goose Sees 22.5% Summer Sales Gain
- How to Boost Your Portfolio with Top Aerospace Stocks Set to Beat Earnings
Range quotidien
235.60 240.59
Range Annuel
146.82 267.44
- Clôture Précédente
- 239.97
- Ouverture
- 240.59
- Bid
- 238.11
- Ask
- 238.41
- Plus Bas
- 235.60
- Plus Haut
- 240.59
- Volume
- 940
- Changement quotidien
- -0.78%
- Changement Mensuel
- -2.34%
- Changement à 6 Mois
- 29.39%
- Changement Annuel
- 41.23%
20 septembre, samedi