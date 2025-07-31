CotationsSections
Devises / WWD
Retour à Actions

WWD: Woodward Inc

238.11 USD 1.86 (0.78%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de WWD a changé de -0.78% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 235.60 et à un maximum de 240.59.

Suivez la dynamique Woodward Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

WWD Nouvelles

Range quotidien
235.60 240.59
Range Annuel
146.82 267.44
Clôture Précédente
239.97
Ouverture
240.59
Bid
238.11
Ask
238.41
Plus Bas
235.60
Plus Haut
240.59
Volume
940
Changement quotidien
-0.78%
Changement Mensuel
-2.34%
Changement à 6 Mois
29.39%
Changement Annuel
41.23%
20 septembre, samedi