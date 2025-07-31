QuotazioniSezioni
Valute / WWD
Tornare a Azioni

WWD: Woodward Inc

238.11 USD 1.86 (0.78%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio WWD ha avuto una variazione del -0.78% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 235.60 e ad un massimo di 240.59.

Segui le dinamiche di Woodward Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

WWD News

Intervallo Giornaliero
235.60 240.59
Intervallo Annuale
146.82 267.44
Chiusura Precedente
239.97
Apertura
240.59
Bid
238.11
Ask
238.41
Minimo
235.60
Massimo
240.59
Volume
940
Variazione giornaliera
-0.78%
Variazione Mensile
-2.34%
Variazione Semestrale
29.39%
Variazione Annuale
41.23%
20 settembre, sabato