WWD: Woodward Inc
238.11 USD 1.86 (0.78%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio WWD ha avuto una variazione del -0.78% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 235.60 e ad un massimo di 240.59.
Segui le dinamiche di Woodward Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
235.60 240.59
Intervallo Annuale
146.82 267.44
- Chiusura Precedente
- 239.97
- Apertura
- 240.59
- Bid
- 238.11
- Ask
- 238.41
- Minimo
- 235.60
- Massimo
- 240.59
- Volume
- 940
- Variazione giornaliera
- -0.78%
- Variazione Mensile
- -2.34%
- Variazione Semestrale
- 29.39%
- Variazione Annuale
- 41.23%
20 settembre, sabato