Dövizler / WTTR
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
WTTR: Select Water Solutions Inc Class A
10.01 USD 0.00 (0.00%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
WTTR fiyatı bugün 0.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 9.94 ve Yüksek fiyatı olarak 10.10 aralığında işlem gördü.
Select Water Solutions Inc Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WTTR haberleri
- Select Energy Services at Midwest Ideas Conference: Strategic Shift to Infrastructure
- Select Water Solutions announces dual listing on NYSE Texas
- Select Water Solutions, Inc. (WTTR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Select Energy Services Q2 2025 earnings miss forecasts
- Select Water (WTTR) Q2 EPS Falls 23%
- Select Water Solutions Has Sector Struggle (NYSE:WTTR)
- Select Water Solutions, Inc. (WTTR) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Select Water Solutions, Inc. (WTTR) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- Select Water Solutions, Inc. (WTTR) Reports Next Week: What to Know Ahead of the Release
- Select Water Solutions declares quarterly cash dividend of $0.07
- Pentair plc (PNR) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- This GitLab Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Tuesday - GitLab (NASDAQ:GTLB), Amrize (NYSE:AMRZ)
- Select Water Solutions Stock Holds The Right Ingredients To Breakout (NYSE:WTTR)
- Select Water Solutions at East Coast IDEAS: Strategic Growth in Water Infrastructure
- Aris Water Solutions Meets Key Permian Need (NYSE:ARIS)
- Franklin Natural Resources Fund Q4 2024 Commentary
- Select Water Solutions, Inc. (WTTR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
9.94 10.10
Yıllık aralık
7.20 15.13
- Önceki kapanış
- 10.01
- Açılış
- 10.09
- Satış
- 10.01
- Alış
- 10.31
- Düşük
- 9.94
- Yüksek
- 10.10
- Hacim
- 2.484 K
- Günlük değişim
- 0.00%
- Aylık değişim
- 19.02%
- 6 aylık değişim
- -4.30%
- Yıllık değişim
- -9.00%
21 Eylül, Pazar