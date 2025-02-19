Валюты / WTTR
WTTR: Select Water Solutions Inc Class A
9.28 USD 0.22 (2.43%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WTTR за сегодня изменился на 2.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.07, а максимальная — 9.32.
Следите за динамикой Select Water Solutions Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости WTTR
- Select Energy Services at Midwest Ideas Conference: Strategic Shift to Infrastructure
- Select Water Solutions announces dual listing on NYSE Texas
- Select Water Solutions, Inc. (WTTR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Select Energy Services Q2 2025 earnings miss forecasts
- Select Water (WTTR) Q2 EPS Falls 23%
- Select Water Solutions Has Sector Struggle (NYSE:WTTR)
- Select Water Solutions, Inc. (WTTR) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Select Water Solutions, Inc. (WTTR) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- Select Water Solutions, Inc. (WTTR) Reports Next Week: What to Know Ahead of the Release
- Select Water Solutions declares quarterly cash dividend of $0.07
- Pentair plc (PNR) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- This GitLab Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Tuesday - GitLab (NASDAQ:GTLB), Amrize (NYSE:AMRZ)
- Select Water Solutions Stock Holds The Right Ingredients To Breakout (NYSE:WTTR)
- Select Water Solutions at East Coast IDEAS: Strategic Growth in Water Infrastructure
- Aris Water Solutions Meets Key Permian Need (NYSE:ARIS)
- Franklin Natural Resources Fund Q4 2024 Commentary
- Select Water Solutions, Inc. (WTTR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
9.07 9.32
Годовой диапазон
7.20 15.13
- Предыдущее закрытие
- 9.06
- Open
- 9.11
- Bid
- 9.28
- Ask
- 9.58
- Low
- 9.07
- High
- 9.32
- Объем
- 1.811 K
- Дневное изменение
- 2.43%
- Месячное изменение
- 10.34%
- 6-месячное изменение
- -11.28%
- Годовое изменение
- -15.64%
