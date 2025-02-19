货币 / WTTR
WTTR: Select Water Solutions Inc Class A
9.50 USD 0.22 (2.37%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日WTTR汇率已更改2.37%。当日，交易品种以低点9.22和高点9.52进行交易。
关注Select Water Solutions Inc Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WTTR新闻
- Select Energy Services at Midwest Ideas Conference: Strategic Shift to Infrastructure
- Select Water Solutions announces dual listing on NYSE Texas
- Select Water Solutions, Inc. (WTTR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Select Energy Services Q2 2025 earnings miss forecasts
- Select Water (WTTR) Q2 EPS Falls 23%
- Select Water Solutions Has Sector Struggle (NYSE:WTTR)
- Select Water Solutions, Inc. (WTTR) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Select Water Solutions, Inc. (WTTR) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- Select Water Solutions, Inc. (WTTR) Reports Next Week: What to Know Ahead of the Release
- Select Water Solutions declares quarterly cash dividend of $0.07
- Pentair plc (PNR) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- This GitLab Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Tuesday - GitLab (NASDAQ:GTLB), Amrize (NYSE:AMRZ)
- Select Water Solutions Stock Holds The Right Ingredients To Breakout (NYSE:WTTR)
- Select Water Solutions at East Coast IDEAS: Strategic Growth in Water Infrastructure
- Aris Water Solutions Meets Key Permian Need (NYSE:ARIS)
- Franklin Natural Resources Fund Q4 2024 Commentary
- Select Water Solutions, Inc. (WTTR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
9.22 9.52
年范围
7.20 15.13
- 前一天收盘价
- 9.28
- 开盘价
- 9.24
- 卖价
- 9.50
- 买价
- 9.80
- 最低价
- 9.22
- 最高价
- 9.52
- 交易量
- 1.051 K
- 日变化
- 2.37%
- 月变化
- 12.96%
- 6个月变化
- -9.18%
- 年变化
- -13.64%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值