WTTR: Select Water Solutions Inc Class A
10.02 USD 0.01 (0.10%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WTTR hat sich für heute um 0.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.94 bis zu einem Hoch von 10.10 gehandelt.
Verfolgen Sie die Select Water Solutions Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WTTR News
- Select Energy Services at Midwest Ideas Conference: Strategic Shift to Infrastructure
- Select Water Solutions announces dual listing on NYSE Texas
- Select Water Solutions, Inc. (WTTR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Select Energy Services Q2 2025 earnings miss forecasts
- Select Water (WTTR) Q2 EPS Falls 23%
- Select Water Solutions Has Sector Struggle (NYSE:WTTR)
- Select Water Solutions, Inc. (WTTR) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Select Water Solutions, Inc. (WTTR) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- Select Water Solutions, Inc. (WTTR) Reports Next Week: What to Know Ahead of the Release
- Select Water Solutions declares quarterly cash dividend of $0.07
- Pentair plc (PNR) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- This GitLab Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Tuesday - GitLab (NASDAQ:GTLB), Amrize (NYSE:AMRZ)
- Select Water Solutions Stock Holds The Right Ingredients To Breakout (NYSE:WTTR)
- Select Water Solutions at East Coast IDEAS: Strategic Growth in Water Infrastructure
- Aris Water Solutions Meets Key Permian Need (NYSE:ARIS)
- Franklin Natural Resources Fund Q4 2024 Commentary
- Select Water Solutions, Inc. (WTTR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
9.94 10.10
Jahresspanne
7.20 15.13
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.01
- Eröffnung
- 10.09
- Bid
- 10.02
- Ask
- 10.32
- Tief
- 9.94
- Hoch
- 10.10
- Volumen
- 877
- Tagesänderung
- 0.10%
- Monatsänderung
- 19.14%
- 6-Monatsänderung
- -4.21%
- Jahresänderung
- -8.91%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K