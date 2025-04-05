Dövizler / WTO
WTO: UTime Limited
1.19 USD 0.04 (3.48%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
WTO fiyatı bugün 3.48% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.13 ve Yüksek fiyatı olarak 1.22 aralığında işlem gördü.
UTime Limited hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
WTO haberleri
- Why Check-Cap Shares Are Trading Higher By 183%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Akso Health (NASDAQ:AHG), AtlasClear Holdings (AMEX:ATCH)
- UTime Limited denies unauthorized SEC filing claiming management changes
- UTime receives Nasdaq non-compliance notice over stockholders’ equity
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.61%
- Nasdaq Surges 2%; Goldman Sachs Posts Upbeat Earnings - Ironwood Pharmaceuticals (NASDAQ:IRWD), Goldman Sachs Group (NYSE:GS)
- Why WaFd Shares Are Trading Higher By 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alta Equipment Group (NYSE:ALTG), Mobile Infrastructure (AMEX:BEEP)
- Canada initiates WTO dispute over US duties on cars
- US starts collecting Trump's new 10% tariff, smashing global trade norms
- China says 'market has spoken' after US tariffs spark selloff
Günlük aralık
1.13 1.22
Yıllık aralık
0.14 3.00
- Önceki kapanış
- 1.15
- Açılış
- 1.18
- Satış
- 1.19
- Alış
- 1.49
- Düşük
- 1.13
- Yüksek
- 1.22
- Hacim
- 113
- Günlük değişim
- 3.48%
- Aylık değişim
- 30.77%
- 6 aylık değişim
- -21.71%
- Yıllık değişim
- 153.19%
21 Eylül, Pazar