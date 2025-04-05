Devises / WTO
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
WTO: UTime Limited
1.19 USD 0.04 (3.48%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de WTO a changé de 3.48% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.13 et à un maximum de 1.22.
Suivez la dynamique UTime Limited. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WTO Nouvelles
- Pourquoi les actions de Check-Cap sont en hausse de 183% ; Voici 20 actions en mouvement avant l'ouverture du marché | Benzinga France
- Why Check-Cap Shares Are Trading Higher By 183%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Akso Health (NASDAQ:AHG), AtlasClear Holdings (AMEX:ATCH)
- UTime Limited denies unauthorized SEC filing claiming management changes
- UTime receives Nasdaq non-compliance notice over stockholders’ equity
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.61%
- Nasdaq Surges 2%; Goldman Sachs Posts Upbeat Earnings - Ironwood Pharmaceuticals (NASDAQ:IRWD), Goldman Sachs Group (NYSE:GS)
- Why WaFd Shares Are Trading Higher By 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alta Equipment Group (NYSE:ALTG), Mobile Infrastructure (AMEX:BEEP)
- Canada initiates WTO dispute over US duties on cars
- US starts collecting Trump's new 10% tariff, smashing global trade norms
- China says 'market has spoken' after US tariffs spark selloff
Range quotidien
1.13 1.22
Range Annuel
0.14 3.00
- Clôture Précédente
- 1.15
- Ouverture
- 1.18
- Bid
- 1.19
- Ask
- 1.49
- Plus Bas
- 1.13
- Plus Haut
- 1.22
- Volume
- 113
- Changement quotidien
- 3.48%
- Changement Mensuel
- 30.77%
- Changement à 6 Mois
- -21.71%
- Changement Annuel
- 153.19%
20 septembre, samedi