货币 / WTO
WTO: UTime Limited
1.11 USD 0.01 (0.91%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日WTO汇率已更改0.91%。当日，交易品种以低点1.07和高点1.18进行交易。
关注UTime Limited动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
1.07 1.18
年范围
0.14 3.00
- 前一天收盘价
- 1.10
- 开盘价
- 1.07
- 卖价
- 1.11
- 买价
- 1.41
- 最低价
- 1.07
- 最高价
- 1.18
- 交易量
- 103
- 日变化
- 0.91%
- 月变化
- 21.98%
- 6个月变化
- -26.97%
- 年变化
- 136.17%
