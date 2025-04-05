Währungen / WTO
WTO: UTime Limited
1.20 USD 0.05 (4.35%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WTO hat sich für heute um 4.35% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.13 bis zu einem Hoch von 1.22 gehandelt.
Verfolgen Sie die UTime Limited-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WTO News
- UTime Limited denies unauthorized SEC filing claiming management changes
- UTime receives Nasdaq non-compliance notice over stockholders’ equity
- Canada initiates WTO dispute over US duties on cars
- US starts collecting Trump's new 10% tariff, smashing global trade norms
- China says 'market has spoken' after US tariffs spark selloff
Tagesspanne
1.13 1.22
Jahresspanne
0.14 3.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.15
- Eröffnung
- 1.18
- Bid
- 1.20
- Ask
- 1.50
- Tief
- 1.13
- Hoch
- 1.22
- Volumen
- 95
- Tagesänderung
- 4.35%
- Monatsänderung
- 31.87%
- 6-Monatsänderung
- -21.05%
- Jahresänderung
- 155.32%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K