Divisas / WTO
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
WTO: UTime Limited
1.11 USD 0.01 (0.91%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de WTO de hoy ha cambiado un 0.91%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.07, mientras que el máximo ha alcanzado 1.18.
Siga la dinámica de la pareja de divisas UTime Limited. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WTO News
- Why Check-Cap Shares Are Trading Higher By 183%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Akso Health (NASDAQ:AHG), AtlasClear Holdings (AMEX:ATCH)
- UTime Limited denies unauthorized SEC filing claiming management changes
- UTime receives Nasdaq non-compliance notice over stockholders’ equity
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.61%
- Nasdaq Surges 2%; Goldman Sachs Posts Upbeat Earnings - Ironwood Pharmaceuticals (NASDAQ:IRWD), Goldman Sachs Group (NYSE:GS)
- Why WaFd Shares Are Trading Higher By 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alta Equipment Group (NYSE:ALTG), Mobile Infrastructure (AMEX:BEEP)
- Canada initiates WTO dispute over US duties on cars
- US starts collecting Trump's new 10% tariff, smashing global trade norms
- China says 'market has spoken' after US tariffs spark selloff
Rango diario
1.07 1.18
Rango anual
0.14 3.00
- Cierres anteriores
- 1.10
- Open
- 1.07
- Bid
- 1.11
- Ask
- 1.41
- Low
- 1.07
- High
- 1.18
- Volumen
- 103
- Cambio diario
- 0.91%
- Cambio mensual
- 21.98%
- Cambio a 6 meses
- -26.97%
- Cambio anual
- 136.17%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B