WTO: UTime Limited
1.15 USD 0.04 (3.60%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
WTOの今日の為替レートは、3.60%変化しました。日中、通貨は1あたり1.10の安値と1.20の高値で取引されました。
UTime Limitedダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WTO News
- Why Check-Cap Shares Are Trading Higher By 183%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Akso Health (NASDAQ:AHG), AtlasClear Holdings (AMEX:ATCH)
- UTime Limited denies unauthorized SEC filing claiming management changes
- UTime receives Nasdaq non-compliance notice over stockholders’ equity
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.61%
- Nasdaq Surges 2%; Goldman Sachs Posts Upbeat Earnings - Ironwood Pharmaceuticals (NASDAQ:IRWD), Goldman Sachs Group (NYSE:GS)
- Why WaFd Shares Are Trading Higher By 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alta Equipment Group (NYSE:ALTG), Mobile Infrastructure (AMEX:BEEP)
- Canada initiates WTO dispute over US duties on cars
- US starts collecting Trump's new 10% tariff, smashing global trade norms
- China says 'market has spoken' after US tariffs spark selloff
1日のレンジ
1.10 1.20
1年のレンジ
0.14 3.00
- 以前の終値
- 1.11
- 始値
- 1.15
- 買値
- 1.15
- 買値
- 1.45
- 安値
- 1.10
- 高値
- 1.20
- 出来高
- 92
- 1日の変化
- 3.60%
- 1ヶ月の変化
- 26.37%
- 6ヶ月の変化
- -24.34%
- 1年の変化
- 144.68%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K