КотировкиРазделы
Валюты / WTO
Назад в Рынок акций США

WTO: UTime Limited

1.10 USD 0.07 (6.80%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс WTO за сегодня изменился на 6.80%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.99, а максимальная — 1.16.

Следите за динамикой UTime Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости WTO

Дневной диапазон
0.99 1.16
Годовой диапазон
0.14 3.00
Предыдущее закрытие
1.03
Open
1.03
Bid
1.10
Ask
1.40
Low
0.99
High
1.16
Объем
218
Дневное изменение
6.80%
Месячное изменение
20.88%
6-месячное изменение
-27.63%
Годовое изменение
134.04%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.