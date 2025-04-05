Валюты / WTO
WTO: UTime Limited
1.10 USD 0.07 (6.80%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WTO за сегодня изменился на 6.80%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.99, а максимальная — 1.16.
Следите за динамикой UTime Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости WTO
- Why Check-Cap Shares Are Trading Higher By 183%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Akso Health (NASDAQ:AHG), AtlasClear Holdings (AMEX:ATCH)
- UTime Limited denies unauthorized SEC filing claiming management changes
- UTime receives Nasdaq non-compliance notice over stockholders’ equity
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.61%
- Nasdaq Surges 2%; Goldman Sachs Posts Upbeat Earnings - Ironwood Pharmaceuticals (NASDAQ:IRWD), Goldman Sachs Group (NYSE:GS)
- Why WaFd Shares Are Trading Higher By 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alta Equipment Group (NYSE:ALTG), Mobile Infrastructure (AMEX:BEEP)
- Canada initiates WTO dispute over US duties on cars
- US starts collecting Trump's new 10% tariff, smashing global trade norms
- China says 'market has spoken' after US tariffs spark selloff
Дневной диапазон
0.99 1.16
Годовой диапазон
0.14 3.00
- Предыдущее закрытие
- 1.03
- Open
- 1.03
- Bid
- 1.10
- Ask
- 1.40
- Low
- 0.99
- High
- 1.16
- Объем
- 218
- Дневное изменение
- 6.80%
- Месячное изменение
- 20.88%
- 6-месячное изменение
- -27.63%
- Годовое изменение
- 134.04%
