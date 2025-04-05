통화 / WTO
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
WTO: UTime Limited
1.19 USD 0.04 (3.48%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
WTO 환율이 오늘 3.48%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.13이고 고가는 1.22이었습니다.
UTime Limited 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WTO News
- Why Check-Cap Shares Are Trading Higher By 183%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Akso Health (NASDAQ:AHG), AtlasClear Holdings (AMEX:ATCH)
- UTime Limited denies unauthorized SEC filing claiming management changes
- UTime receives Nasdaq non-compliance notice over stockholders’ equity
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.61%
- Nasdaq Surges 2%; Goldman Sachs Posts Upbeat Earnings - Ironwood Pharmaceuticals (NASDAQ:IRWD), Goldman Sachs Group (NYSE:GS)
- Why WaFd Shares Are Trading Higher By 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alta Equipment Group (NYSE:ALTG), Mobile Infrastructure (AMEX:BEEP)
- Canada initiates WTO dispute over US duties on cars
- US starts collecting Trump's new 10% tariff, smashing global trade norms
- China says 'market has spoken' after US tariffs spark selloff
일일 변동 비율
1.13 1.22
년간 변동
0.14 3.00
- 이전 종가
- 1.15
- 시가
- 1.18
- Bid
- 1.19
- Ask
- 1.49
- 저가
- 1.13
- 고가
- 1.22
- 볼륨
- 113
- 일일 변동
- 3.48%
- 월 변동
- 30.77%
- 6개월 변동
- -21.71%
- 년간 변동율
- 153.19%
20 9월, 토요일