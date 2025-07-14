Dövizler / WTFC
WTFC: Wintrust Financial Corporation
135.08 USD 1.66 (1.21%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
WTFC fiyatı bugün -1.21% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 134.06 ve Yüksek fiyatı olarak 136.96 aralığında işlem gördü.
Wintrust Financial Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
134.06 136.96
Yıllık aralık
89.10 142.04
- Önceki kapanış
- 136.74
- Açılış
- 136.96
- Satış
- 135.08
- Alış
- 135.38
- Düşük
- 134.06
- Yüksek
- 136.96
- Hacim
- 805
- Günlük değişim
- -1.21%
- Aylık değişim
- -0.28%
- 6 aylık değişim
- 22.07%
- Yıllık değişim
- 26.07%
21 Eylül, Pazar