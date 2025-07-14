FiyatlarBölümler
WTFC: Wintrust Financial Corporation

135.08 USD 1.66 (1.21%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

WTFC fiyatı bugün -1.21% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 134.06 ve Yüksek fiyatı olarak 136.96 aralığında işlem gördü.

Wintrust Financial Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
134.06 136.96
Yıllık aralık
89.10 142.04
Önceki kapanış
136.74
Açılış
136.96
Satış
135.08
Alış
135.38
Düşük
134.06
Yüksek
136.96
Hacim
805
Günlük değişim
-1.21%
Aylık değişim
-0.28%
6 aylık değişim
22.07%
Yıllık değişim
26.07%
