WTFC: Wintrust Financial Corporation

136.74 USD 2.74 (2.04%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

WTFCの今日の為替レートは、2.04%変化しました。日中、通貨は1あたり134.47の安値と137.44の高値で取引されました。

Wintrust Financial Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
134.47 137.44
1年のレンジ
89.10 142.04
以前の終値
134.00
始値
134.72
買値
136.74
買値
137.04
安値
134.47
高値
137.44
出来高
589
1日の変化
2.04%
1ヶ月の変化
0.94%
6ヶ月の変化
23.57%
1年の変化
27.62%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K