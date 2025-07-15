通貨 / WTFC
WTFC: Wintrust Financial Corporation
136.74 USD 2.74 (2.04%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
WTFCの今日の為替レートは、2.04%変化しました。日中、通貨は1あたり134.47の安値と137.44の高値で取引されました。
Wintrust Financial Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
134.47 137.44
1年のレンジ
89.10 142.04
- 以前の終値
- 134.00
- 始値
- 134.72
- 買値
- 136.74
- 買値
- 137.04
- 安値
- 134.47
- 高値
- 137.44
- 出来高
- 589
- 1日の変化
- 2.04%
- 1ヶ月の変化
- 0.94%
- 6ヶ月の変化
- 23.57%
- 1年の変化
- 27.62%
