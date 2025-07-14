货币 / WTFC
WTFC: Wintrust Financial Corporation
134.88 USD 2.12 (1.60%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日WTFC汇率已更改1.60%。当日，交易品种以低点134.88和高点135.42进行交易。
关注Wintrust Financial Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
134.88 135.42
年范围
89.10 142.04
- 前一天收盘价
- 132.76
- 开盘价
- 135.09
- 卖价
- 134.88
- 买价
- 135.18
- 最低价
- 134.88
- 最高价
- 135.42
- 交易量
- 16
- 日变化
- 1.60%
- 月变化
- -0.43%
- 6个月变化
- 21.89%
- 年变化
- 25.88%
