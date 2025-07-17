Divisas / WTFC
WTFC: Wintrust Financial Corporation
134.00 USD 1.24 (0.93%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de WTFC de hoy ha cambiado un 0.93%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 132.87, mientras que el máximo ha alcanzado 136.66.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Wintrust Financial Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
132.87 136.66
Rango anual
89.10 142.04
- Cierres anteriores
- 132.76
- Open
- 133.43
- Bid
- 134.00
- Ask
- 134.30
- Low
- 132.87
- High
- 136.66
- Volumen
- 756
- Cambio diario
- 0.93%
- Cambio mensual
- -1.08%
- Cambio a 6 meses
- 21.09%
- Cambio anual
- 25.06%
