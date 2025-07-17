CotizacionesSecciones
Divisas / WTFC
Volver a Acciones

WTFC: Wintrust Financial Corporation

134.00 USD 1.24 (0.93%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de WTFC de hoy ha cambiado un 0.93%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 132.87, mientras que el máximo ha alcanzado 136.66.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Wintrust Financial Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

WTFC News

Rango diario
132.87 136.66
Rango anual
89.10 142.04
Cierres anteriores
132.76
Open
133.43
Bid
134.00
Ask
134.30
Low
132.87
High
136.66
Volumen
756
Cambio diario
0.93%
Cambio mensual
-1.08%
Cambio a 6 meses
21.09%
Cambio anual
25.06%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B