WTFC: Wintrust Financial Corporation
136.74 USD 2.74 (2.04%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WTFC hat sich für heute um 2.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 134.47 bis zu einem Hoch von 137.44 gehandelt.
Verfolgen Sie die Wintrust Financial Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
134.47 137.44
Jahresspanne
89.10 142.04
- Vorheriger Schlusskurs
- 134.00
- Eröffnung
- 134.72
- Bid
- 136.74
- Ask
- 137.04
- Tief
- 134.47
- Hoch
- 137.44
- Volumen
- 589
- Tagesänderung
- 2.04%
- Monatsänderung
- 0.94%
- 6-Monatsänderung
- 23.57%
- Jahresänderung
- 27.62%
