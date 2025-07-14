KurseKategorien
WTFC: Wintrust Financial Corporation

136.74 USD 2.74 (2.04%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von WTFC hat sich für heute um 2.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 134.47 bis zu einem Hoch von 137.44 gehandelt.

Verfolgen Sie die Wintrust Financial Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
134.47 137.44
Jahresspanne
89.10 142.04
Vorheriger Schlusskurs
134.00
Eröffnung
134.72
Bid
136.74
Ask
137.04
Tief
134.47
Hoch
137.44
Volumen
589
Tagesänderung
2.04%
Monatsänderung
0.94%
6-Monatsänderung
23.57%
Jahresänderung
27.62%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K