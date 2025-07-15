Moedas / WTFC
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
WTFC: Wintrust Financial Corporation
135.00 USD 1.00 (0.75%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do WTFC para hoje mudou para 0.75%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 134.47 e o mais alto foi 135.07.
Veja a dinâmica do par de moedas Wintrust Financial Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WTFC Notícias
- Wintrust Financial (WTFC) Is Up 1.63% in One Week: What You Should Know
- Perspectiva para bancos de médio porte dos EUA para 2026 é "otimista", diz Barclays
- U.S. mid-cap bank outlook for 2026 "optimistic," Barclays says
- Alphabet To Rally Around 23%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Annovis Bio (NYSE:ANVS), Aptiv (NYSE:APTV)
- Huntington Shares Up 23.2% in a Year: Should You Hold or Fold Now?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- Janus Henderson Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:JDSAX)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- ClearBridge Small Cap Fund Q2 2025 Commentary
- Fidelity Mid-Cap Stock Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FMCSX)
- Keefe, Bruyette & Woods raises Wintrust Financial price target to $138
- Citi raises Wintrust Financial stock price target to $156 on growth trends
- Wintrust Financial Corporation (WTFC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Wintrust (WTFC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Wintrust Financial Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:WTFC)
- Earnings call transcript: Wintrust beats Q2 2025 EPS forecast, stock gains 2.56%
- Wintrust Financial stock rating reiterated at Buy by DA Davidson
- Wintrust Q2 2025 presentation: Record earnings amid strong loan and deposit growth
- Wintrust (WTFC) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Wintrust Financial (WTFC) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Wintrust earnings beat by $0.18, revenue topped estimates
- Wintrust Financial stock gains 2% as Q2 earnings, revenue top estimates
- Synovus Q2 Earnings Beat Estimates on Strong NII & Loan Growth
- First Busey (BUSE) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Q2 Release
Faixa diária
134.47 135.07
Faixa anual
89.10 142.04
- Fechamento anterior
- 134.00
- Open
- 134.72
- Bid
- 135.00
- Ask
- 135.30
- Low
- 134.47
- High
- 135.07
- Volume
- 37
- Mudança diária
- 0.75%
- Mudança mensal
- -0.34%
- Mudança de 6 meses
- 22.00%
- Mudança anual
- 25.99%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh