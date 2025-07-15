Valute / WTFC
WTFC: Wintrust Financial Corporation
135.08 USD 1.66 (1.21%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio WTFC ha avuto una variazione del -1.21% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 134.06 e ad un massimo di 136.96.
Segui le dinamiche di Wintrust Financial Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
134.06 136.96
Intervallo Annuale
89.10 142.04
- Chiusura Precedente
- 136.74
- Apertura
- 136.96
- Bid
- 135.08
- Ask
- 135.38
- Minimo
- 134.06
- Massimo
- 136.96
- Volume
- 805
- Variazione giornaliera
- -1.21%
- Variazione Mensile
- -0.28%
- Variazione Semestrale
- 22.07%
- Variazione Annuale
- 26.07%
20 settembre, sabato