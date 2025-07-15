QuotazioniSezioni
Valute / WTFC
Tornare a Azioni

WTFC: Wintrust Financial Corporation

135.08 USD 1.66 (1.21%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio WTFC ha avuto una variazione del -1.21% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 134.06 e ad un massimo di 136.96.

Segui le dinamiche di Wintrust Financial Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

WTFC News

Intervallo Giornaliero
134.06 136.96
Intervallo Annuale
89.10 142.04
Chiusura Precedente
136.74
Apertura
136.96
Bid
135.08
Ask
135.38
Minimo
134.06
Massimo
136.96
Volume
805
Variazione giornaliera
-1.21%
Variazione Mensile
-0.28%
Variazione Semestrale
22.07%
Variazione Annuale
26.07%
20 settembre, sabato