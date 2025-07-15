Валюты / WTFC
WTFC: Wintrust Financial Corporation
132.76 USD 0.90 (0.67%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WTFC за сегодня изменился на -0.67%. При этом минимальная цена на торгах достигала 131.46, а максимальная — 133.79.
Следите за динамикой Wintrust Financial Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости WTFC
- Wintrust Financial (WTFC) Is Up 1.63% in One Week: What You Should Know
- Прогноз по банкам США со средней капитализацией на 2026 год «оптимистичный» — Barclays
- U.S. mid-cap bank outlook for 2026 "optimistic," Barclays says
- Alphabet To Rally Around 23%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Annovis Bio (NYSE:ANVS), Aptiv (NYSE:APTV)
- Huntington Shares Up 23.2% in a Year: Should You Hold or Fold Now?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- Janus Henderson Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:JDSAX)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- ClearBridge Small Cap Fund Q2 2025 Commentary
- Fidelity Mid-Cap Stock Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FMCSX)
- Keefe, Bruyette & Woods raises Wintrust Financial price target to $138
- Citi raises Wintrust Financial stock price target to $156 on growth trends
- Wintrust Financial Corporation (WTFC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Wintrust (WTFC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Wintrust Financial Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:WTFC)
- Earnings call transcript: Wintrust beats Q2 2025 EPS forecast, stock gains 2.56%
- Wintrust Financial stock rating reiterated at Buy by DA Davidson
- Wintrust Q2 2025 presentation: Record earnings amid strong loan and deposit growth
- Wintrust (WTFC) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Wintrust Financial (WTFC) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Wintrust earnings beat by $0.18, revenue topped estimates
- Wintrust Financial stock gains 2% as Q2 earnings, revenue top estimates
- Synovus Q2 Earnings Beat Estimates on Strong NII & Loan Growth
- First Busey (BUSE) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Q2 Release
Дневной диапазон
131.46 133.79
Годовой диапазон
89.10 142.04
- Предыдущее закрытие
- 133.66
- Open
- 133.79
- Bid
- 132.76
- Ask
- 133.06
- Low
- 131.46
- High
- 133.79
- Объем
- 779
- Дневное изменение
- -0.67%
- Месячное изменение
- -1.99%
- 6-месячное изменение
- 19.97%
- Годовое изменение
- 23.90%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.