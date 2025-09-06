FiyatlarBölümler
Dövizler / WST
Geri dön - Hisse senetleri

WST: West Pharmaceutical Services Inc

254.68 USD 0.27 (0.11%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

WST fiyatı bugün -0.11% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 251.67 ve Yüksek fiyatı olarak 256.22 aralığında işlem gördü.

West Pharmaceutical Services Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

WST haberleri

Günlük aralık
251.67 256.22
Yıllık aralık
187.43 352.34
Önceki kapanış
254.95
Açılış
255.44
Satış
254.68
Alış
254.98
Düşük
251.67
Yüksek
256.22
Hacim
771
Günlük değişim
-0.11%
Aylık değişim
3.55%
6 aylık değişim
14.57%
Yıllık değişim
-15.41%
21 Eylül, Pazar