Dövizler / WST
WST: West Pharmaceutical Services Inc
254.68 USD 0.27 (0.11%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
WST fiyatı bugün -0.11% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 251.67 ve Yüksek fiyatı olarak 256.22 aralığında işlem gördü.
West Pharmaceutical Services Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
WST haberleri
Günlük aralık
251.67 256.22
Yıllık aralık
187.43 352.34
- Önceki kapanış
- 254.95
- Açılış
- 255.44
- Satış
- 254.68
- Alış
- 254.98
- Düşük
- 251.67
- Yüksek
- 256.22
- Hacim
- 771
- Günlük değişim
- -0.11%
- Aylık değişim
- 3.55%
- 6 aylık değişim
- 14.57%
- Yıllık değişim
- -15.41%
21 Eylül, Pazar