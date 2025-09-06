CotationsSections
WST: West Pharmaceutical Services Inc

254.68 USD 0.27 (0.11%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de WST a changé de -0.11% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 251.67 et à un maximum de 256.22.

Suivez la dynamique West Pharmaceutical Services Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
251.67 256.22
Range Annuel
187.43 352.34
Clôture Précédente
254.95
Ouverture
255.44
Bid
254.68
Ask
254.98
Plus Bas
251.67
Plus Haut
256.22
Volume
771
Changement quotidien
-0.11%
Changement Mensuel
3.55%
Changement à 6 Mois
14.57%
Changement Annuel
-15.41%
