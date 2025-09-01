Валюты / WST
WST: West Pharmaceutical Services Inc
258.35 USD 0.70 (0.27%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WST за сегодня изменился на 0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 254.35, а максимальная — 258.81.
Следите за динамикой West Pharmaceutical Services Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости WST
- ISRG Stock Dips Despite Introducing Real-Time Insights on da Vinci 5
- GEHC Eyes icometrix Buyout to Strengthen Neurology Imaging Portfolio
- MMSI Stock Falls Despite CE Mark Win for Embosphere in Knee OA Care
- 5 Must-Buy Laggards of 2025 With Double-Digit Short-Term Price Upside
- Акции West Pharmaceutical получили рейтинг "Покупать" от Rothschild Redburn
- West Pharmaceutical stock initiated with Buy rating at Rothschild Redburn
- Pulse Biosciences Gets FDA IDE Nod for Atrial Fibrillation Study
- Here's Why You Should Retain OPKO Health Stock in Your Portfolio
- Reasons to Add West Pharmaceutical Stock to Your Portfolio Now
- Reasons to Retain Avanos Medical Stock in Your Portfolio Now
- Dentsply Sirona Retains Wellspect Following Strategic Review
- Microbot Shares Rise on FDA Clearance for LIBERTY Robotic System
- Lifeward Achieves European Approval for Latest ReWalk Exoskeleton
- Cardinal Health Expands At-Home Solutions With New Texas Facility
- GEHC Stock Gains Following Launch of Revolution Vibe CT Imaging System
- Top 50 High-Quality Dividend Stocks For September 2025
- PACB Partners With EpiCypher to Advance Epigenomics Using Fiber-Seq
- Here's Why You Should Hold Cencora Stock in Your Portfolio Now
- Here's Why You Should Retain Ecolab Stock in Your Portfolio Now
- West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) Presents at Wells Fargo 2025 Healthcare
- HealthEquity Stock Gains as Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Up Y/Y
- STXS Launches First U.S. Robotic HD Mapping With MAGiC Sweep
- IRTC Unveils Positive AMALFI Trial Data Showing Higher AF Detection
- GEHC Launches AI-Powered Vivid Pioneer Cardiac Ultrasound System
Дневной диапазон
254.35 258.81
Годовой диапазон
187.43 352.34
- Предыдущее закрытие
- 257.65
- Open
- 255.73
- Bid
- 258.35
- Ask
- 258.65
- Low
- 254.35
- High
- 258.81
- Объем
- 611
- Дневное изменение
- 0.27%
- Месячное изменение
- 5.05%
- 6-месячное изменение
- 16.22%
- Годовое изменение
- -14.20%
