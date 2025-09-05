KurseKategorien
WST: West Pharmaceutical Services Inc

254.95 USD 1.71 (0.67%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von WST hat sich für heute um -0.67% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 250.44 bis zu einem Hoch von 258.21 gehandelt.

Verfolgen Sie die West Pharmaceutical Services Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

WST News

Tagesspanne
250.44 258.21
Jahresspanne
187.43 352.34
Vorheriger Schlusskurs
256.66
Eröffnung
258.21
Bid
254.95
Ask
255.25
Tief
250.44
Hoch
258.21
Volumen
840
Tagesänderung
-0.67%
Monatsänderung
3.66%
6-Monatsänderung
14.69%
Jahresänderung
-15.32%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K