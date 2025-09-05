Währungen / WST
WST: West Pharmaceutical Services Inc
254.95 USD 1.71 (0.67%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WST hat sich für heute um -0.67% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 250.44 bis zu einem Hoch von 258.21 gehandelt.
Verfolgen Sie die West Pharmaceutical Services Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
250.44 258.21
Jahresspanne
187.43 352.34
- Vorheriger Schlusskurs
- 256.66
- Eröffnung
- 258.21
- Bid
- 254.95
- Ask
- 255.25
- Tief
- 250.44
- Hoch
- 258.21
- Volumen
- 840
- Tagesänderung
- -0.67%
- Monatsänderung
- 3.66%
- 6-Monatsänderung
- 14.69%
- Jahresänderung
- -15.32%
