WSO: Watsco Inc

389.83 USD 5.59 (1.45%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

WSO fiyatı bugün 1.45% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 383.47 ve Yüksek fiyatı olarak 393.21 aralığında işlem gördü.

Watsco Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
383.47 393.21
Yıllık aralık
378.35 571.42
Önceki kapanış
384.24
Açılış
385.37
Satış
389.83
Alış
390.13
Düşük
383.47
Yüksek
393.21
Hacim
706
Günlük değişim
1.45%
Aylık değişim
-2.32%
6 aylık değişim
-23.77%
Yıllık değişim
-19.61%
21 Eylül, Pazar