货币 / WSO
WSO: Watsco Inc
393.41 USD 1.74 (0.44%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日WSO汇率已更改-0.44%。当日，交易品种以低点392.04和高点396.44进行交易。
关注Watsco Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
WSO新闻
- Watsco, Inc. (WSO) Presents At Morgan Stanley's 13th Annual Laguna Conference Transcript
- 华瑞安在摩根士丹利拉古纳会议上：挑战中的战略增长
- Watsco at Morgan Stanley’s Laguna Conference: Strategic Growth Amidst Challenges
- Carrier Global stock falls after CEO warns of lower Q3 volume
- Watsco stock hits 52-week low at 388.38 USD
- FIX Stock Soars 119% in 6 Months: Is It Still Worth Buying?
- 3 Beaten-Down High-Yield Dividend Stocks to Double Up on and Buy in September
- Top 50 High-Quality Dividend Stocks For September 2025
- SCHD ETF Alternative Strategy, CAGR Improves To 15.11%
- Watsco stock hits 52-week low at 397.0 USD
- Top 10 High-Yield Dividend Stocks For September 2025
- Watsco (WSO) Down 10.9% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Watsco Inc stock hits 52-week low at $402.93
- Watsco Q2 2025 slides: digital growth continues despite earnings miss
- Unlocking Watsco (WSO) International Revenues: Trends, Surprises, and Prospects
- Trane's Moat And Secular Trend Positioning Justify A High Multiple. (NYSE:TT)
- Ave Maria Bond Fund Q2 2025 Commentary (AVEFX)
- Watsco stock hits 52-week low at 418.22 USD
- SCHD ETF Alternative Strategy: 14.66% CAGR After Nearly 3 Years
- Watsco (WSO) Q2 Revenue Drops 4%
- Watsco (WSO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Watsco (WSO) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- Watsco misses estimates as A2L refrigerant transition impacts sales
- Watsco earnings missed by $0.28, revenue fell short of estimates
日范围
392.04 396.44
年范围
378.35 571.42
- 前一天收盘价
- 395.15
- 开盘价
- 394.21
- 卖价
- 393.41
- 买价
- 393.71
- 最低价
- 392.04
- 最高价
- 396.44
- 交易量
- 206
- 日变化
- -0.44%
- 月变化
- -1.42%
- 6个月变化
- -23.07%
- 年变化
- -18.87%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值