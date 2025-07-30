KurseKategorien
WSO: Watsco Inc

384.24 USD 3.92 (1.01%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von WSO hat sich für heute um -1.01% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 384.24 bis zu einem Hoch von 389.90 gehandelt.

Verfolgen Sie die Watsco Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
384.24 389.90
Jahresspanne
378.35 571.42
Vorheriger Schlusskurs
388.16
Eröffnung
387.81
Bid
384.24
Ask
384.54
Tief
384.24
Hoch
389.90
Volumen
380
Tagesänderung
-1.01%
Monatsänderung
-3.72%
6-Monatsänderung
-24.86%
Jahresänderung
-20.77%
