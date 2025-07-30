Währungen / WSO
WSO: Watsco Inc
384.24 USD 3.92 (1.01%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WSO hat sich für heute um -1.01% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 384.24 bis zu einem Hoch von 389.90 gehandelt.
Verfolgen Sie die Watsco Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
384.24 389.90
Jahresspanne
378.35 571.42
- Vorheriger Schlusskurs
- 388.16
- Eröffnung
- 387.81
- Bid
- 384.24
- Ask
- 384.54
- Tief
- 384.24
- Hoch
- 389.90
- Volumen
- 380
- Tagesänderung
- -1.01%
- Monatsänderung
- -3.72%
- 6-Monatsänderung
- -24.86%
- Jahresänderung
- -20.77%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K