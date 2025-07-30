CotizacionesSecciones
WSO: Watsco Inc

388.16 USD 6.99 (1.77%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de WSO de hoy ha cambiado un -1.77%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 385.46, mientras que el máximo ha alcanzado 400.15.

Rango diario
385.46 400.15
Rango anual
378.35 571.42
Cierres anteriores
395.15
Open
394.21
Bid
388.16
Ask
388.46
Low
385.46
High
400.15
Volumen
1.036 K
Cambio diario
-1.77%
Cambio mensual
-2.73%
Cambio a 6 meses
-24.10%
Cambio anual
-19.96%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B