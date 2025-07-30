Divisas / WSO
WSO: Watsco Inc
388.16 USD 6.99 (1.77%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de WSO de hoy ha cambiado un -1.77%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 385.46, mientras que el máximo ha alcanzado 400.15.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Watsco Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
385.46 400.15
Rango anual
378.35 571.42
- Cierres anteriores
- 395.15
- Open
- 394.21
- Bid
- 388.16
- Ask
- 388.46
- Low
- 385.46
- High
- 400.15
- Volumen
- 1.036 K
- Cambio diario
- -1.77%
- Cambio mensual
- -2.73%
- Cambio a 6 meses
- -24.10%
- Cambio anual
- -19.96%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B