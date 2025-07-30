Valute / WSO
WSO: Watsco Inc
389.83 USD 5.59 (1.45%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio WSO ha avuto una variazione del 1.45% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 383.47 e ad un massimo di 393.21.
Segui le dinamiche di Watsco Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
383.47 393.21
Intervallo Annuale
378.35 571.42
- Chiusura Precedente
- 384.24
- Apertura
- 385.37
- Bid
- 389.83
- Ask
- 390.13
- Minimo
- 383.47
- Massimo
- 393.21
- Volume
- 706
- Variazione giornaliera
- 1.45%
- Variazione Mensile
- -2.32%
- Variazione Semestrale
- -23.77%
- Variazione Annuale
- -19.61%
20 settembre, sabato