WSO: Watsco Inc

389.83 USD 5.59 (1.45%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio WSO ha avuto una variazione del 1.45% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 383.47 e ad un massimo di 393.21.

Segui le dinamiche di Watsco Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
383.47 393.21
Intervallo Annuale
378.35 571.42
Chiusura Precedente
384.24
Apertura
385.37
Bid
389.83
Ask
390.13
Minimo
383.47
Massimo
393.21
Volume
706
Variazione giornaliera
1.45%
Variazione Mensile
-2.32%
Variazione Semestrale
-23.77%
Variazione Annuale
-19.61%
