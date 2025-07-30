통화 / WSO
WSO: Watsco Inc
389.83 USD 5.59 (1.45%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
WSO 환율이 오늘 1.45%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 383.47이고 고가는 393.21이었습니다.
Watsco Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
WSO News
- Watsco, Inc. (WSO) Presents At Morgan Stanley's 13th Annual Laguna Conference Transcript
- 왓스코, 모건 스탠리 라구나 컨퍼런스 참가: 도전 속 전략적 성장
- Watsco at Morgan Stanley’s Laguna Conference: Strategic Growth Amidst Challenges
- Carrier Global stock falls after CEO warns of lower Q3 volume
- Watsco stock hits 52-week low at 388.38 USD
- FIX Stock Soars 119% in 6 Months: Is It Still Worth Buying?
- 3 Beaten-Down High-Yield Dividend Stocks to Double Up on and Buy in September
- Top 50 High-Quality Dividend Stocks For September 2025
- SCHD ETF Alternative Strategy, CAGR Improves To 15.11%
- Watsco stock hits 52-week low at 397.0 USD
- Top 10 High-Yield Dividend Stocks For September 2025
- Watsco (WSO) Down 10.9% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Watsco Inc stock hits 52-week low at $402.93
- Watsco Q2 2025 slides: digital growth continues despite earnings miss
- Unlocking Watsco (WSO) International Revenues: Trends, Surprises, and Prospects
- Trane's Moat And Secular Trend Positioning Justify A High Multiple. (NYSE:TT)
- Ave Maria Bond Fund Q2 2025 Commentary (AVEFX)
- Watsco stock hits 52-week low at 418.22 USD
- SCHD ETF Alternative Strategy: 14.66% CAGR After Nearly 3 Years
- Watsco (WSO) Q2 Revenue Drops 4%
- Watsco (WSO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Watsco (WSO) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- Watsco misses estimates as A2L refrigerant transition impacts sales
- Watsco earnings missed by $0.28, revenue fell short of estimates
일일 변동 비율
383.47 393.21
년간 변동
378.35 571.42
- 이전 종가
- 384.24
- 시가
- 385.37
- Bid
- 389.83
- Ask
- 390.13
- 저가
- 383.47
- 고가
- 393.21
- 볼륨
- 706
- 일일 변동
- 1.45%
- 월 변동
- -2.32%
- 6개월 변동
- -23.77%
- 년간 변동율
- -19.61%
