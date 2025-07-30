通貨 / WSO
WSO: Watsco Inc
384.24 USD 3.92 (1.01%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
WSOの今日の為替レートは、-1.01%変化しました。日中、通貨は1あたり384.24の安値と389.90の高値で取引されました。
Watsco Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
WSO News
- Watsco, Inc. (WSO) Presents At Morgan Stanley's 13th Annual Laguna Conference Transcript
- ウォツコ、モルガン・スタンレーのラグナ会議で課題の中での戦略的成長を語る
- Watsco at Morgan Stanley’s Laguna Conference: Strategic Growth Amidst Challenges
- Carrier Global stock falls after CEO warns of lower Q3 volume
- Watsco stock hits 52-week low at 388.38 USD
- FIX Stock Soars 119% in 6 Months: Is It Still Worth Buying?
- 3 Beaten-Down High-Yield Dividend Stocks to Double Up on and Buy in September
- Top 50 High-Quality Dividend Stocks For September 2025
- SCHD ETF Alternative Strategy, CAGR Improves To 15.11%
- Watsco stock hits 52-week low at 397.0 USD
- Top 10 High-Yield Dividend Stocks For September 2025
- Watsco (WSO) Down 10.9% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Watsco Inc stock hits 52-week low at $402.93
- Watsco Q2 2025 slides: digital growth continues despite earnings miss
- Unlocking Watsco (WSO) International Revenues: Trends, Surprises, and Prospects
- Trane's Moat And Secular Trend Positioning Justify A High Multiple. (NYSE:TT)
- Ave Maria Bond Fund Q2 2025 Commentary (AVEFX)
- Watsco stock hits 52-week low at 418.22 USD
- SCHD ETF Alternative Strategy: 14.66% CAGR After Nearly 3 Years
- Watsco (WSO) Q2 Revenue Drops 4%
- Watsco (WSO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Watsco (WSO) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- Watsco misses estimates as A2L refrigerant transition impacts sales
- Watsco earnings missed by $0.28, revenue fell short of estimates
1日のレンジ
384.24 389.90
1年のレンジ
378.35 571.42
- 以前の終値
- 388.16
- 始値
- 387.81
- 買値
- 384.24
- 買値
- 384.54
- 安値
- 384.24
- 高値
- 389.90
- 出来高
- 380
- 1日の変化
- -1.01%
- 1ヶ月の変化
- -3.72%
- 6ヶ月の変化
- -24.86%
- 1年の変化
- -20.77%
